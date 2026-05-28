◇交流戦広島4─5ロッテ（2026年5月27日マツダスタジアム）広島・持丸が本拠地で初アーチをかけた。2回2死、2ボールからロッテ・毛利の直球を右翼席に運ぶ交流戦初本塁打となる先制ソロ。6日DeNA戦以来の3号に「思い切っていけるカウントだった。本拠地ということにこだわらず、いい形で先制できたのは良かった」。一方で守備では7回、同点とされなおも2死二、三塁で遠藤のワンバウンド投球を止め切れず決勝点を献上（記