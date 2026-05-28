◇交流戦広島4─5ロッテ（2026年5月27日マツダスタジアム）広島・名原典彦外野手（25）が27日、ロッテ戦でプロ初本塁打を含む2安打2打点と躍動し、敗戦の中でアピールした。前日26日の同戦は自身の拙守も絡んで決勝点を献上し悔し涙を流したが、一夜明けバットで意地を見せた。チームは7回に拙守が重なって逆転を許し、4連敗した2014年以来、12年ぶりの交流戦2連敗スタートとなった。悔し涙から一夜明け。名原は気合と根