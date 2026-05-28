優れたショートドラマを称える「マイナビショードラアワード」の授賞式が27日、都内で行われ、歌手の小林幸子（72）がサプライズ登場した。自身も昨年、地元・新潟県の老舗旅館を舞台にしたショートドラマ「湯けむりインフルエンサーさっちゃん」に出演し話題を集めた。「普段は年代が上の方のファンが多いのですが、子供のファンが増えました。とても楽しかったです。また撮ってみたいですね」と話した。司会は森香澄（30）