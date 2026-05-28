開催：2026.5.28 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 2 - 1 [カージナルス] MLBの試合が28日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとカージナルスが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はチャド・パトリック、対するカージナルスの先発投手はダスティン・メイで試合は開始した。 4回表、7番 ブライアン・ト}