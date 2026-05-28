関東サッカーリーグ２部所属で、埼玉県川越市を拠点に活動するＣＯＥＤＯ ＫＡＷＡＧＯＥ Ｆ.Ｃは、「川越からＪリーグへ」を合言葉に2030年までのＪ３昇格を目ざす街クラブだ。100年存続するクラブづくりに向け、夢と感動を地域に提供しようと粉骨砕身する地元密着型の社会人チームである。新型コロナウイルスが猛威を振るっていた2020年９月の創設。21年に川越市リーグ２部を制し、翌年１部で優勝すると西部地区ブロックリー