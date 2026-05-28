『夜逃げ屋日記』01【漫画を読む】自分たちは「被害者」だと訴える母親だが…!?DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画『夜逃げ屋日記』(宮野シンイチ/@Chameleon_0219)。今回は、佐藤リョウタさん(17)と母親のリョウコさん(43)からの依頼だ。夫と娘を含めた一家4人での夜逃げを希望するリョウタさんは、「ネットで誹謗中傷されてて」と気まずそうに打ち明ける。夜逃げ屋の社長が心当たりを尋ねても黙り