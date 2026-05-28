2026年5月25日、中国メディア・界面新聞は、2年前に住宅取引に関わる厳しい管理措置を緩和した香港の不動産市場で中国人購入者が急増していると伝えた。不動産関連サービス大手のミッドランド（美聯物業）によると、1〜4月の不動産取引全体に占める中国人購入者の割合は約27％となり、取引金額は616億香港ドル（約1兆2511億円）を記録した。これは25年通年の取引総額の45％に相当するという。香港・西半山エリアの高級住宅地で営業