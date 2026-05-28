不正会計が発覚したモーター大手ニデックで、今度は品質不正の疑いまでもが判明した。カリスマ経営者として知られた創業者の永守重信氏からの重圧が、不正にどう影響したのか。全容の解明を急がなければならない。ニデックは、パソコンやスマートフォン向けなどの小型から、大型の工場用まで、多彩なモーターを製造している。工作機械でも高い競争力を誇る世界的企業だ。今回の社内調査で、家電向けのモーターや車載部品で