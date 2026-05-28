原油などエネルギーの確保を巡って世界経済の混乱が続く中で、重要鉱物を大量に生産している中国は、それらの輸出を規制して経済的な威圧を強めている。そうした情勢にあって、日米豪印４か国で作る「クアッド」の外相会談がインドで開かれ、エネルギーの安定供給など具体的な協力で一致した意義は大きい。今回の会談を、多国間の協調体制を立て直す契機としたい。クアッドの外相会談が開かれたのは昨年７月以来だ。４か国は