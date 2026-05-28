◇春季高校野球北海道大会準々決勝クラーク5―3北海（2026年5月27日札幌市モエレ沼公園）クラークの2年生で5番の田中将大内野手が、2回に右越えソロを放った。スライダーを捉えた公式戦初本塁打に「まず自分が出て、1点を取ろうという気持ちだった」と振り返った。野球好きの両親に名付けられた「将大」の名前には「田中選手のように素晴らしい選手になってほしい」との思いが込められ、仲間から「マー君」と呼ばれて