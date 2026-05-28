［ニッポンクライシス］第２部「人・くらし」＜４＞「左右よし、後方よし。安全確認できました」５月中旬、神奈川県厚木市にある物流会社「ナカノ商会」（東京都）の拠点では、２０〜３０歳代のベトナム人男性３人がトラックの運転手として働くための研修を受けていた。３人は今年１月末に来日し、国の「特定技能１号」制度による５年間の在留資格が認められた。すでに日本の運転免許証を取得し、現在は日本の交通ルールや文化