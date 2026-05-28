J2新潟は27日、新潟・聖籠町のアルビレッジでゲーム形式の練習などを行い、30日にホームで行われるプレーオフラウンド第1戦の鹿児島戦に向けて準備を進めた。攻撃陣をけん引するMFシマブク・カズヨシ（26）は、西A組2位で全体5〜8位を決める同ラウンドの2試合での目標を2ゴール、2アシストに設定。鍛え抜いた走力と好連係から得点に絡み、チームを勝利へと導く。5月ながら強い日差しが降り注ぎ、気温は30度に迫った。それでも