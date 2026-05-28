皇族数の確保に向け、衆参両院の正副議長が「立法府の総意」として近く与野党に提示する取りまとめ案の原案が判明した。女性皇族が結婚後も身分を保持する案と、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案の双方を「基本的に妥当」とし、政府に具体的な制度設計を促す方針だ。複数の関係者が明らかにした。衆参の正副議長は２７日、衆院議長公邸で原案を巡り協議した。文言などの調整を進め、近く各党・会派が出席する全体会