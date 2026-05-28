サッカー日本代表主将のMF遠藤航（33＝リバプール）が28日、千葉市内で合宿中のチームに合流を果たす。活動がオフだった27日は千葉市内で自主トレを行い、中村俊輔（47）、長谷部誠（42）両コーチと約1時間調整。31日のアイスランド戦（MUFGスタジアム）での実戦復帰へ、4カ月前に負った左足甲故障の影響を感じさせない動きを見せた。遠藤のための特別な空間が広がっていた。ジョギングやストレッチで体をほぐすと、待っていた