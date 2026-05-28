自民党と日本維新の会が今国会で成立を目指す「副首都構想」の関連法案の原案が判明した。道府県を都に名称変更できるとしたうえで、特別区設置と名称変更を道府県民による住民投票で問える規定を付則に盛り込んだ。副首都の指定を目指す道府県と、特別区の設置を目指す市町村の議会が、名称変更と特別区設置を議決した上で、法定協議会でも議決されれば、関係道府県民による住民投票を行う。過半数を得られれば、特別区設置と