内閣官房が毎年行ってきた独立行政法人のシステムの脆弱（ぜいじゃく）性などを監査する事業が今年度、実施できていないことがわかった。法令上、唯一受託できる情報処理推進機構（ＩＰＡ、東京）が４月、再委託先の情報管理体制の不備で５か月間の契約の指名停止を受けたためだ。サイバー攻撃の脅威が増す中、国の監査体制の盲点が露呈した形となる。（安田龍郎）問題となっているのは、全ての独立行政法人と、日本年金機構な