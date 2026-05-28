音楽界に旋風を巻き起こしている男性4人組「モナキ」が、テレビ朝日のバラエティー特番「モナキ純度100％！」（6月20日深夜0・00）の制作を都内で発表した。デビューから2カ月で決まった初の冠番組。デビュー曲が爆発的に広まっているSNSだけでなく、テレビでも存在感を高めそうだ。番組収録後に行った同局スタジオでの制作発表会見。約50人の取材陣を前にメンバーのじん（39）は「まさかこんな光景をデビューしてすぐに見