フランスベッドの「FD―100」敷布団の代わりにするマットレスが進化している。寝具の中材に高機能素材を使うことで体圧を分散し、腰や肩への負担を減らした。通気性を高めた商品は蒸し暑い日本の夏をしのぎやすくしている。中材まで丸洗いできるモデルはダニ・カビが発生しにくい。（共同通信＝浜谷栄彦記者）エアウィーヴ（東京）の「エアウィーヴベッドマットレスS01」は独自に開発したエアファイバーと呼ばれる中材を使