日本プロ野球選手会とＮＰＢの事務折衝が２７日、都内で行われ、ＦＡ移籍した選手の人的補償制度を撤廃する方針がＮＰＢ側から伝えられた。次回７月３日の事務折衝で、ＮＰＢから示される代替案を話し合う。選手会はかねて人的補償の撤廃を訴えており、加藤諭事務局次長は「人的補償があることで（選手を）獲りに行きづらいと球団の方からも聞いたことはある。そういった意味では一歩前進」と評価した。代替案については「Ｆ