◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―１ソフトバンク（２７日・東京ドーム）巨人・戸郷翔征投手（２６）がソフトバンク打線を相手に７回で７安打４四死球ながら１失点と粘投し、チームの連敗を５で止めた。阿部前監督の辞任後、２試合目の指揮となった橋上秀樹監督代行（６０）は、ともに３７歳の坂本、丸を今季初めて同時にスタメン起用。先発野手８人の平均が３２歳の経験豊富なオーダーで臨み、３回に６安打５得点で逆