巨人・増田大輝内野手（３２）が２８日から今季初めて１軍に合流することが２７日、分かった。内外野を守れるユーティリティー性を持つなど、１軍経験も豊富な守備と足のスペシャリスト。開幕から２軍でプレーを続けていた中、この日のファーム・リーグ、ヤクルト戦（Ｇタウン）では「９番・二塁」で出場し、４打数２安打だった。代わって、浅野翔吾外野手（２１）が２軍に降格する。２３日に今季初昇格していたが、ここまで１０