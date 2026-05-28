巨人・戸郷翔征投手（２６）の恩師として知られる聖心ウルスラ学園（宮崎）の小田原斉（ひとし）監督（５２）が、今夏限りで監督から退くことが２７日、分かった。この日までに選手や保護者に説明が行われた。同校は「校内の人事異動によるもので、今後（今夏以降）は顧問として野球部に関わる」とした。後任は近藤洋次部長（５４）が務める。小田原監督は、延岡学園（宮崎）３年時に主将を務め、１９９１年夏の甲子園に外野手