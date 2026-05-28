◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神２―５日本ハム（２７日・甲子園）阪神は拙攻拙守で連敗を喫した。打線は日本ハムを上回る１２安打を放ったが、相手の好守もあり、今季ワースト３併殺打で２点止まり。守っても、１―２の５回に捕手・坂本が２死一、三塁で飛び出した三塁走者を刺しにいった際に、打者と接触して悪送球するなど、１イニング２失策が響いた。藤川球児監督は「それも野球ですからね。起こったプレーを次