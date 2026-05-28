◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―１ソフトバンク（２７日・東京ドーム）育成契約からはい上がり、来日５年目でつかんだ夢舞台は甘くなかった。ソフトバンクのアルメンタのデビュー戦は３回途中ＫＯ。４安打４四死球の５失点で黒星を喫した。今春のＷＢＣではメキシコ代表で出場した２１歳の左腕。「ストライクゾーンの中で勝負できなかった。反省して良い投球ができるように頑張りたい」と前を向いた。ストレートの