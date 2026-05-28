◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ２―５オリックス（２７日・横浜）オリックスが交流戦で連勝発進した。「パーフェクトでつないでくれましたね」。５回を終えて３点リード。そのまま逃げ切り、岸田監督は救援の頑張りをたたえた。吉田―寺西―椋木―マチャドの盤石リレー。椋木からできる「リリーフの輪」で勝ち切った。８回を務めた右腕はパ最多の１３ホールド。「いいチームワークなんじゃないかな」と胸を張った