◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島４―５ロッテ（２７日・マツダスタジアム）自らのバットで苦い思いを払拭（ふっしょく）した。２点ビハインドの８回１死、広島・名原が左翼席へプロ１号ソロだ。「受け身にならないように」とロッテ・鈴木の変化球を振り抜いた。青森大４年時以来という一発。３回２死二塁では中前適時打。２１日に支配下登録されたばかりの４年目が、デビュー５戦目で４度目となるマルチ安打をマークした