◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島４―５ロッテ（２７日・マツダスタジアム）広島は連夜の守乱が響き、１２年ぶりの交流戦連敗スタートとなった。２点リードの７回１死一塁、小川のゴロを好捕した三塁・坂倉が二塁へ悪送球。満塁から遠藤が同点２点打を浴びた。なおも２死二、三塁で佐藤への初球が暴投となり勝ち越し点を献上するなどこの回一挙４失点。新井監督は「いつも抑えられるわけではない」と責めなかった。２