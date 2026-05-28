◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日７―２楽天（２７日・バンテリンドーム）中日のドラフト２位・桜井は、ようやく手にしたウィニングボールを握りしめた。初回に先制２ランを浴びたが、６回２失点の粘投。「（白星まで）長かった。勝つことはうれしいと改めて実感した」。涙する母がいるスタンドを見上げた。７度目の登板（救援１度）でプロ初勝利だ。“母の日”のリベンジだった。母・麻衣子さん（５８）が観戦した１０