◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日７―２楽天（２７日・バンテリンドーム）兵庫・尼崎出身の中日・桜井頼之介投手（２２）が、２７日の楽天戦（バンテリンＤ）でプロ初勝利を手にした。スタンドから祈るように見守った母・麻衣子さん（５８）は、勝利の瞬間に涙があふれた。拭っても、こぼれる涙を抑えながら「待ちに待った初勝利。チームに貢献してくれたことがうれしい」と喜びをかみ締めた。仕事をこなしながら、登板