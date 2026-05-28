「純烈」の酒井一圭がプロデュースする４人組男性歌謡グループ「モナキ」の初の冠特番となるテレビ朝日系「モナキ純度１００％」（６月２０日・深夜０時）の収録がこのほど行われ、収録後に制作発表会見を行った。会見ではブレイク後の自身の環境の変化について語った。４月にリリースしたデビュー曲の「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」はＳＮＳ関連動画の総再生回数１３億回を突破するなど大バズり中。４人にとって