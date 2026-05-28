読売テレビ「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・後１時５５分）は、去年の１０月から“月イチ代打ＭＣ企画”を実施中。２９日は、山口放送の野口緒美（つぐみ）アナウンサーが登場する。福岡県出身の野口アナは、２０２４年に入社。去年の春から山口エリアの朝の情報番組「ＫＲＹさわやかモーニング」でＭＣを担当している。ミヤネ屋を「世の中の“今”を知る時間になっている」という野口アナは、今回の出演に「宮根さんのど