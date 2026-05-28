ラグビー・ＮＴＴリーグワンで４季ぶりの優勝を目指す埼玉は、プレーオフ（ＰＯ）準決勝（３１日・秩父宮）から登場する。今季からチームの指揮を執る金沢篤ヘッドコーチ（ＨＣ、４８）は、元銀行マンからトップチームを率いる経歴を持つ。ロビー・ディーンズ前監督から継いだチームは、今季レギュラーシーズン（ＲＳ）を１６勝２敗の２位で通過。２０２２年のリーグワン初代王者が新ＨＣの下、４季ぶりの王座奪還に挑む。決勝は