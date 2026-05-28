レズビアンを公表している２２歳「ミス中央」の美ぼうにネットが沸いた。２６日放送の日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分）は、女性として女性を愛する「レズビアン」を特集。レズビアンを公表している女性有名人が集まった。その一人が、２０２５年に行われた中央大学のミスコン「ミス中央」でグランプリに輝いた松澤海優（みゆ、２２）。今年３月に中央大を卒業し