純烈の弟分として、4月8日に「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でデビューしたモナキの初冠番組「モナキ純度100％」（6月20日放送開始。テレビ朝日系、土曜深夜0時）制作会見がこのほど、東京・港区の同局で行われた。メンバーでピンク担当のケンケン（29）について、数日前から「既婚者で子持ち」のプライベート関連情報が、SNS上の一部で話題となっていた。この件について「せっかくなので、ちょっと訂正したい部分があ