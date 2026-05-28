純烈の弟分として、4月8日に「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でデビューしたモナキの初冠番組「モナキ純度100％」（6月20日放送開始。テレビ朝日系、土曜深夜0時）制作会見がこのほど、東京・港区の同局で行われた。同番組では、モナキを徹底解剖。意外な趣味や隠していた性格、恥ずかしい過去など、まだどこにも出ていないモナキの素顔と魅力を届けるバラエティー番組となる。初収録に臨んだじん（39）は「不安なまま