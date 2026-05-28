1999年（平11）の結成から約27年。日本中から愛されたアイドルグループ嵐が、今月31日で活動を終了する。日刊スポーツでは、5人とゆかりのある著名人らが嵐への思いを語るインタビュー企画をグループ活動最後の日まで7日間連続で掲載します。第4回は、アナウンサー界屈指のSTARTO ENTERTAINMENT所属タレントのファンとして知られる青木源太アナウンサー（43）。ファンとして、同世代を生きる働く男と見た嵐のプロフェッショナルな