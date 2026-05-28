北中米ワールドカップのグループステージ初戦で日本代表と対戦するオランダ代表のメンバー26人が、５月27日に発表された。主将のフィルジル・ファン・ダイクをはじめ、フレンキー・デヨング、コディ・ガクポ、メンフィス・デパイらが順当に選出されたなか、リバプールのDFジェレミー・フリンポンはまさかの落選となった。リバプールの専門サイト『This Is Anfield』は「衝撃の決定だ」と報道。ロナルド・クーマン監督が明か