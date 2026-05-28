日本相撲協会は27日、東京・両国国技館で大相撲名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ）の番付編成会議を開き、鳥取城北高出身の嵐富士（21＝伊勢ケ浜部屋）の新十両昇進を発表した。東京都墨田区の同部屋で会見した嵐富士は「一つの目標にしていたので、うれしい」とホッとしたような表情を浮かべた。24年春場所に幕下最下位格付け出しで初土俵を踏んでから2年余りで昇進。同席した師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）は「