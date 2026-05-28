NY株式27日（NY時間15:18）（日本時間04:18） ダウ平均50690.17（+228.49+0.45%） ナスダック26682.21（+26.03+0.10%） CME日経平均先物65205（大証終比：+185+0.28%） 欧州株式27日終値 英FT100 10505.01（+13.62+0.13%） 独DAX 25177.80（-7.09-0.03%） 仏CAC40 8207.89（+34.78+0.43%） 米国債利回り 2年債 4.033（+0.001） 10年債 4.477（-0.008） 30年債 5.009（