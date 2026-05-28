ラグビーリーグワンのプレーオフ準決勝は30、31日に行われ、レギュラーシーズン（RS）2位の埼玉は31日に東京ベイ（RS3位）と対戦する。チームは27日、埼玉県内で調整。RSで12トライを挙げてチームトライ王のWTB竹山は「派手なことが好きだけど、今必要なのはチームのためにどれだけ体を張れるか」と話した。東京ベイには昨季プレーオフ準決勝で4点差で敗れた。優勝は3季遠ざかっており、3月に結婚した29歳は「大切な存在がい