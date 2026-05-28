開催：2026.5.28 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 3 - 2 [ナショナルズ] MLBの試合が28日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとナショナルズが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズ、対するナショナルズの先発投手はピーター・プランで試合は開始した。 3回表、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 3球目を打ってライト