札幌・南警察署は、2026年5月27日午後6時20分ごろ、札幌市南区真駒内上町3丁目のスーパーに乗用車が突っ込む事故があったと発表しました。警察によりますと、スーパーの駐車場で乗用車を運転していた70代女性がブレーキとアクセルを踏み間違えスーパーに突っ込んだということです。この事故による、けが人はいません。運転に少しでも不安がある場合は【安全運転相談ダイヤル＃8080】