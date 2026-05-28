ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」は27日に予選2日目が行われた。きょう28日の3日目、注目は12Rだ。まだ新ペラが整いきらない池田だが、インの強さは折り紙付き。速攻を決めてシリーズ初白星を飾る。枠なり公算。真っ先に差せる好調・丸野が怖い。桐生は握って2マーク勝負へ持ち込む。SG初陣とは思えない西岡が4カドから大胆アタック。上野、仲谷は展開待ち。＜1＞池田浩二ペラは叩いているけど、