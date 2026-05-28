「森川康輔君、結婚おめでとう！」先日、後輩の結婚式へ行ってきました。2人の幸せそうな顔を見ていると素直にうれしかったし元気をもらえました。実は彼、数カ月間ですが四日市で一緒にトレーニングをやっていた仲でもあります。その時、私は彼に「これからは今以上にしっかりやれよ！」と心の中で願っていました。披露宴の勢いのまま2次会、3次会にも参加。私は中部の若手選手の勢いにのまれながらも、何とか最後まで連