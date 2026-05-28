ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」は27日に予選2日目が行われた。丸野一樹（34＝滋賀）が2日目11Rで5コースから差し、日またぎ連勝を飾った。得点率トップで予選を折り返す。「菅（章哉）選手がいたのでチルト0.5度にして伸びを意識したけど、ターンも悪くなかった」と感触もまずまず。3日目は出足を求めて調整することを示唆したが、舟足は問題ないだろう。6R6号艇、12R2号艇で出走する3日目も勢いは