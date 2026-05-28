ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」は27日に予選2日目が行われた。「超イイ値」担当の岡田光広記者は、きょう28日の3日目、西岡顕心（24＝香川）に期待を寄せた。今節2人目となるSG水神祭を飾ったのは2日目4Rの西岡だった。しかも3コースからの勝利だから価値がある。「完全に展開勝ち。ただ（山田）康二さんのピット離れが良かったので、ああなるかもとは思っていた」展開の先読みがあったからこ