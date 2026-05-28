芸能界の方は「みゆう」でこちらは「みゆ」。それでも池田美優（19＝広島）という名前から受ける恩恵はデビュー後からあったという。「レース後やエンジン吊りの後に“みちょぱ、ありがとう！”って声かけしていただけます」ボート界では「峰竜太」が同姓同名の成功例として偉大だが、令和はボート界のみちょぱが新風を巻き起こす。小中高とダンス、バレーボール、テニス、卓球、バドミントン…とスポーツに熱中した。一方