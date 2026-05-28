松村北斗が主演を務める7月スタートのドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系／毎週土曜21時）より、主人公・雪村爽太役の松村と、ヒロイン・野瀬麻里子役の岡崎紗絵による役衣装ビジュアルが解禁された。2人はスーツ姿を披露しており、撮影では7年ぶりの再会となった互いの印象についても語っている。【写真】松村北斗＆岡崎紗絵のクールなスーツ姿本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・雪村爽太は