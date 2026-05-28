インスタグラムを更新バレーボール女子日本代表主将・石川真佑がイメチェン姿を披露し反響を集めている。26日、同じく代表の岩澤実育が自身のインスタグラムで写真を投稿。ファンの視線を集めている。暗めのカラーに染めた石川。以前の明るいカラーから印象が一変した。長かった髪も肩につく程の短さにバッサリ。隣の岩澤も短くなった黒髪にパーマをあてており、2人ともイメチェンした。岩澤は自身のインスタグラムに「5月」