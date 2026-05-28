◆米大リーグブルージェイズ―マーリンズ（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・マーリンズ戦に出場し、６日（同７日）の敵地・レイズ戦以来２２日ぶりで、出場した試合では１９試合ぶりの本塁打となる１１号を放った。１―１の同点で迎えた６回１死で迎えた３打席目に左腕ナーディのチェンジアップを右中間スタンドに放り込む勝ち越し